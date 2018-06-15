Андрей Князев: "Черышев – король? Короли – Месси и Роналду!"

Известный питерский музыкант, бывший вокалист группы "Король и Шут", лидер группы "КняZz" и болельщик "Зенита" Андрей Князев считает Саудовскую Аравию, которую сборная России обыграла в стартовом матче чемпионата мира-2018 (5:0), слабым соперником.
– Говорят, саудовцы – очень слабая команда. Вы это почувствовали?
– Разумеется! Бытует мнение, что на чемпионаты мира слабые сборные не попадают, но если бы азиатские сборные не участвовали, то уровень чемпионатов был бы выше. Как может быть в составе лучших Саудовская Аравия, и не быть Италии?
– Такой разгром – шок для вас?
– Нет, конечно! Все по делу. Радует, что голы рабочие и все с игры.
– Теперь хейтеры Черчесова должны перед ним извиниться? Он всем все показал?
– Ну вы забегаете вперед! Игра с Египтом даст более ясную картину по подготовке сборной, а игра с Уругваем развеет все сомнения и иллюзии.
– Черышев – король?
– Кто был лучшим?
– Вероятно, Черышев. Его второй гол классный.
– Какие цели на ЧМ теперь надо ставить?
– Справиться с Египтом. Это должно быть по зубам. Не праздновать, не ликовать, не смотреть телевизор. У нас, как всегда, начнут создавать фурор вокруг этой победы, а это преждевременно.
– Какие прогнозы на матч с Египтом?
– Поставлю 1 – 0 в нашу
– Россия выйдет из группы?
– Шансы, безусловно, возросли. (Никита КАМЫШЕВ)
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