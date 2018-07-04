Андрей Кириленко: "Верю, что сборная России пробьется в полуфинал"

Глава Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко верит, что сборная России выйдет в 1/2 финала чемпионата мира-2018​. По его мнению, российская команда заслуженно вышла в четвертьфинал, обыграв Испанию.

– Раз вы коснулись футбольной темы, какие у вас впечатления от выступления нашей команды на ЧМ-2018?

– Наши игроки и тренерский штаб – большие молодцы. Они заслужили выход в четвертьфинал. За счет своего старания, правильной тактики и мастерства ребята уверенно преодолели групповой этап и в ожесточенной борьбе сумели пройти Испанию, которая считались одним из главных фаворитов первенства.

– У нас высокие шансы пройти хорватов?

– Я верю, что мы пробьемся в полуфинал. Буду переживать за ребят.

Россия – Хорватия: чемпионат мира по футболу, 7 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/4 финала – начало в 21.00 (время московское)

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