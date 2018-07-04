Андрей Кириленко: "Идеальный пример натурализации игрока – это Мариу Фернандес"

Глава Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко считает защитника футбольной сборной России Мариу Фернандеса​ идеальным примером натурализации игрока. По его мнению, желание по натурализации должно исходить от игрока, а не от федерации.

– Возможна ли в ближайшее время натурализация кого-то из игроков в мужской команде?

– Все зависит от ситуации, - цитируют "Известия" Кириленко. - Если есть игрок, который долго играет в России и очень хочет выступать за нашу сборную или у него есть привязка к нашей стране, то мы вместе с тренерским штабом рассмотрим такого кандидата. Но это не должно быть мое желание: "Давайте возьмем этого парня в сборную". Идеальный пример натурализации игрока – это Мариу Фернандес. Помимо того, что он великолепный футболист, бразилец правильно ведет себя в команде. Понимает, почему он находится здесь, за что играет, учит язык... Он становится частью нашей культуры, и это здорово. В баскетболе тоже были такие уникальные примеры – когда русский паспорт и возможность играть за сборную России получили Бэкки Хэммон и Джон Роберт Холден.

Как попасть на чемпионат мира по футболу //

Все о чемпионате мира-2018 по футболу //

Чемпионат мира по футболу-2018, телегид по трансляциям матчей: что, где и когда смотреть на ТВ