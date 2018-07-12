Андрей Каряка: "Смолов переоценил свои возможности"

Экс-полузащитник сборной России Андрей Каряка прокомментировал промах нападающего национальной команды Федора Смолова в серии пенальти в четвертьфинале чемпионата мира с Хорватией (2:2, 3:4 пен.).

- Думаю, он хотел пробить посередине, но у него удар не получился. Чтобы так ударить, нужно быть психологически готовым к этому, а Смолов переоценил свои возможности на тот момент. (Евгений БЕЛОУСОВ)

Смолов принял участие в 5 матчах на чемпионате мира и не отметился результативными действиями.

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