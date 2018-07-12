16:32 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Андрей Каряка: "Самоотдача хорватов подкупает"


Бывший полузащитник сборной России и "Бенфики" Андрей Каряка подвел итоги полуфинала ХорватияАнглия (2:1 д.в.) на ЧМ-2018.

- Подкупает самоотдача хорватов, - заявил Каряка. - До вчерашнего матча я прогнозировал финал Франция – Англия, он лучше звучит. После 1:0 сникли, хотя они моложе. Наверное, опыт тоже сказался. Надо отдать должное хорватам, которые выдержали три матча по 120 минут и две нервные серии пенальти. Отдам им свои симпатии, ведь они очень близки к своей золотой цели. У хорватов все игроки - лидеры на поле. 

Англию хватило буквально на час, а потом футболисты начали привозить моменты, возникла неразбериха между защитниками и вратарем. У них сильная оборона и опорная зона. Возможно, не хватило опыта, а игроки рано поверили в свою победу. Потом все сломалось в одночасье. Хорваты – молодцы, воспользовались ситуацией  и дожали в конце. (Евгений БЕЛОУСОВ)

Франция - Хорватия: чемпионат мира по футболу, 15 июля 2018, онлайн-трансляция финального матча - начало в 18.00 (время московское)

Сборная Хорватии сыграет в финале чемпионата мира с Францией (15 июля, "Лужники").

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