Андрей Каряка: "Модрич гениальный, Мбаппе проводит сумасшедший ЧМ"

Бывший полузащитник "Бенфики" и сборной России Андрей Каряка - о лучших игроках чемпионата мира-2018.
- Мбаппе проводит сумасшедший чемпионат мира, - заявил Каряка. - Одно удовольствие за ним наблюдать. Модрич – вообще гениальный, лучший игрок на этом чемпионате. Из вратарей отмечу Игоря Акинфеева, в первую очередь, он выручал в играх с хорватами и испанцами. Голкипер сборной Хорватии Субашич также хорош, ведь он выиграл две серии пенальти на этом чемпионате.
Сборная Хорватии в финале чемпионата мира сыграет с Францией (15 июля, "Лужники").
Франция - Хорватия: чемпионат мира по футболу, 15 июля 2018, онлайн-трансляция финального матча - начало в 18.00 (время московское)
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