Андрей Канчельскис: "За два года обыграли одну нормальную команду - Испанию. И теперь кричим "Ура, ура"?!

Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" и сборной России Андрей Канчельскис не разделяет восторгов по поводу выступления нашей национальной команды на чемпионате мира.

- Гордитесь этой сборной России?

- Да я бы так не сказал.

- Почему же?

- Мы за два года обыграли одну нормальную команду - Испанию. Да и то по пенальти. И вы предлагаете гордиться этой сборной?

- Обыграть Испанию, согласитесь, уже большое дело. И едва хорватов не прошли.

- Ну прекратите вы уже. Два года мы обыгрывали смешные команды и занимались популизмом. Рассказывали сказки про то, что все у нас хорошо. Мне просто смешно сейчас это слушать. Ну кого мы победили?

- Например, Испанию.

- Напомню вам - по пенальти. Да и Испания в футбол не играла. Просто мяч держала., без ударов по воротам.

- Разве с хорватами не на равных играли?

- Так надо было их побеждать, вот и сыграли смелее. Куда нам было деваться? Но в итоге же не обыграли хорватов. Так? Взгляните шире. Что происходит в нашем футболе в последнее время?

- Что?

- Радуемся победе над Испанией. Перед этим победили саудов, египтян. Это же не показатель силы нашей сборной. На Кубке Конфедераций победили регбистов - Новую Зеландию, - отметил Канчельскис. - И все… И теперь надо кричать "Ура, ура"?! Ребята, это не для меня. Уругвай, Мексика нам все показали. Да и хорваты по большому счету поставили нас на место. Давайте уже опустимся на землю. Не занимайтесь ерундой (Виталий АЙРАПЕТОВ)

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