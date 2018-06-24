Андрей Канчельскис считает, что Россия сыграет с Уругваем вничью

Бывший полузащитник сборной России и "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис поделился с "СЭ" ожиданиями от матча 3-го тура группы А ЧМ-2018 между нашей командой и Уругваем, который состоится завтра в Самаре (17.00 по московскому времени).

- Мне кажется, что будет ничья, так как обе команды уже вышли из группы, получится раскрепощенная игра, - считает Канчельскис. - Для наших, конечно, престижно занять первое место в группе на домашнем чемпионате мира, а дележ очков устраивает, поскольку по дополнительным показателям мы опережаем южноамериканцев. Возможно, Смолов выйдет на поле вместе с Дзюбой, потому что Федора сейчас нужно поддержать психологически - у него даже с Саудовской Аравией ничего не получилось, необходимо дать ему побольше игрового времени для раскрепощения. (Иван ТОРОПЦЕВ)

Уругвай - Россия: текстовя трансляция 25 июня в 17.00 по московскому времени. Самара