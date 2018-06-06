Андрей Канчельскис: "Россия идет на последнее место в группе на ЧМ-2018"

Бывший полузащитник сборной России, "Манчестер Юнайтед" и "Фиорентины" Андрей Канчельскис поделился впечатлениями от товарищеской игры нашей национальной команды с Турцией (1:1).

- Вчера я увидел безобразие, - заявил Канчельскис. – По игре я понял, что на чемпионате мира мы не будем бороться за третье место, а займем последнее, четвертое. Уже два года говорю, что в сборной беда, потому что ее возглавляет такой тренер. Футболисты не виноваты, ответственность несут наши руководители, которые поставили Черчесова. Что это такое - нападающие не могут попасть в ворота?!

- Команде вы не сочувствуете?

- Буду переживать за игроков. А Черчесову потом придется извиняться перед всеми болельщиками. Вратарь – тот еще сказочник, и ему все нравится. Проводить замену на 93-й минуте – это вообще смешно.

- Кто из игроков вам импонирует?

- Акинфеев, да и все остальные парни. Игорь может спасти нашу страну, а не Черчесов. Самое главное - не пропускать. В "Манчестере" у нас был Петер Шмейхель, который классно защищал ворота.

- Игнашевич какое впечатление оставил?

- Если бы я был тренером, пригласил бы и Березуцких. А так играет Кутепов... При Лобановском он уже закончил бы с футболом. Глушакова и Денисова не приглашают, с которыми можно было сделать перестановки.

- Хотя бы Саудовскую Аравию победим в стартовом матче?

- Можем и не обыграть с такой основой и нападающими. Чудом станет третье место в группе. Я - реалист, пока мы идем на последнее. (Евгений БЕЛОУСОВ)

Напомним, что соперниками России в группе А станут Саудовская Аравия (14 июня, Москва), Египет (19 июня, Санкт-Петербург) и Уругвай (25 июня, Самара).