Андрей Канчельскис: "Радуемся победе над Испанией. А про 11 умерших во время ЧМ клубов молчим..."

Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" и сборной России Андрей Канчельскис не разделяет восторгов по поводу выступления нашей национальной команды на чемпионате мира.

- Радуемся победе над Испанией. Перед этим победили саудов, египтян. Это же не показатель силы нашей сборной. На Кубке Конфедераций победили регбистов - Новую Зеландию, - отметил Канчельскис. - И все… И теперь надо кричать "Ура, ура"?! Ребята, это не для меня. Уругвай, Мексика нам все показали. Да и хорваты по большому счету поставили нас на место. Давайте уже опустимся на землю. Не занимайтесь ерундой.

- Почему ерундой?

- А то, что у нас во время чемпионата мира 11 профессиональных команд прекратили свое существование. Как вам такое? Почему же мы об этом в открытую не говорим? Клубы в России вымирают, а мы кричим, что у нас футбол развивается. Да ладно… Мы орем, что все хорошо. Ура, ура… Ну и что?

- Черчесов вас переубедил, что он способен успешно тренировать сборную?

- Послушайте. В 1966 году сборная СССР заняла четвертое место на чемпионате мира. И ее так никто не встречал на родине. А там - в составе были вообще-то Яшин, Воронин, Метревели - великие футболисты! Великие! В 1964 году Бескова уволили за то, что мы проиграли в финале в Испании. Уволили, понимаете.

Если бы дошли до финала сейчас, я бы, наверное, что-то сказал. А так… Если вы считаете, что в матче с Испанией мы показали футбол, то извините меня. Это антифутбол в чистом виде. Так что для меня все ясно. Надо равняться на победу на Олимпиаде, Кубок Европы, четвертое место на мире. И не возвиличивать тренера. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

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