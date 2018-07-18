Андрей Канчельскис: "По организации ЧМ-2018 был лучшим"

Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис высоко оценил организацию ЧМ-2018.

-По организации это был, безусловно, лучший чемпионат мира. Полностью согласен с этим мнением. Все прошло просто великолепно, - цитирует экс-футболиста Rusfootball.info. - Ко мне во время чемпионата приезжали друзья из Англии и Италии – все остались очень довольны. Не сомневаюсь в том, что это лучший турнир. Очень хорошо организовали. Просто молодцы! Все увидели, что в России люди умеют прекрасно принимать гостей, и отношение к ним очень хорошее. Наверное, таких чемпионатов мира больше не будет никогда. Что касается непосредственно футбола, игры, то разочарований, конечно, немало. Те же итальянцы вообще не пробились на чемпионат мира. Сборная Германии совсем не понятно, во что играла. Аргентинцы и португальцы очень слабо выступили. Сборная Бразилии совсем не впечатлила. Неймар просто издевался над футболом: то танцевал, то валялся на поле – не по-спортивному вел себя. Игрок талантливый, но так себя вести нельзя. Есть и открытия. Конечно же, те же сборные Франции и Хорватии. Но, как это было раньше, особо звездочек на этот раз не открывали. Футбол уравнялся, многие научились играть, обороняться.

Чемпионат мира-2018 проходил в России с 14 июня по 15 июля.