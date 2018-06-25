Андрей Канчельскис – о возможном уходе Салаха из сборной Египта: "Глупо и смешно. Обижается как маленький ребенок"

Экс-полузащитник "Манчестер Юнайтед" и сборной России Андрей Канчельскис прокомментировал "СЭ" информацию о возможном завершении карьеры форварда Мохамеда Салаха в национальной команде​. По информации CNN, нападающий недоволен тем, насколько широко СМИ освещали его встречу с руководством Чеченской республики. По мнению Салаха, его использовали в политических целях.

– Тогда не соглашайся на такие встречи! – говорит Канчельскис. – Странные люди. Сначала идут туда, а потом жалуются. Если не хочешь, не приезжай, не принимай подарки. Это глупо и смешно, конечно. Обижается как маленький ребенок. Если говорит об уходе из сборной – может, вообще закончить с футболом? Доходит до комичного: туда не ходи – снег башка попадет... Читаешь заявления футболистов – вроде бы нормальные люди, но такую ерунду иногда говорят... (Игорь НОВИКОВ)

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