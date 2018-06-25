Андрей Канчельскис - о поражении от Уругвая: "Акинфеев - лучший игрок сборной"

Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" и сборной России Андрей Канчельскис выразил мнение, что Игорь Акинфеев был лучшим игроком национальной команды в матче группового турнира чемпионата мира-2018 против Уругвая (0:3). Также ветеран выразил мнение, что делать выводы по игре сборной по этому матчу не стоит.

- Если пропустили три гола, значит, по делу, - говорит Канчельскис. - Значит, уровень не тот, если пропускаем столько, и не отвечаем.

- Удаление так сломало игру?

- Вы сейчас будете говорить, что удаление, жара помешали, что мы не обыграли Уругвай. Давайте не будем ко всему придираться. Есть табло, 3:0 - это результат конечный. Уругвай - это не Саудовская Аравия, не Египет, а сильная команда, которые были чемпионами мира.

- Если бы не перестановки Черчесова, результат мог бы быть иным?

- Головина нельзя было ставить, потому что у него желтая карточка, это однозначно. Жирков и Фернандес? Ну, не знаю. Черчесов тренер, ему и решать. Давайте не будем делать выводы по этой игре, будем разбираться после плей-офф. Тогда уже нужно думать в каком направлении будем двигаться. Ребята старались, молодцы, они хотели, боролись, но в футболе побеждает сильнейший.

- Моментов у ворот уругвайцев было немало.

- Мне непонятно, почему не поставили сразу двух нападающих - Дзюбу и Смолова. Я думал, что они выйдут вместе впереди, но это решение тренера.

- Насколько Акинфеев ответственен за результат?

- Если бы не Акинфеев в нашей сборной, мы бы проигрывали всем по 3 и 4:0. У нас самый лучший игрок сборной - Акинфеев. Его ругать нельзя. Вы попрекаете вратаря, когда он пропускает, а когда он выручает, вы ничего не говорите об этом. Надо реально смотреть на вещи.

- Этот матч что-то значит перед игрой с Испанией или Португалией?

- А почему вы думаете, что выйдет Португалия, а не Иран? Посмотрим, кто попадется. Иран хорошая команда, мне очень нравится. Какая разница против кого будем играть, самое главное, что мы в плей-офф, тогда и будет понятно. А то, у нас стали делать выводы против игры с саудовцами, когда обыграли детский сад, что у нас всё хорошо. Это неправильно.

- Теперь игроки почувствовали свой истинный уровень и опустятся с небес на землю?

- Проиграли и проиграли. Надо реально смотреть. Проиграли хорошей команде, ничего не сделали, не могли противостоять Уругваю. Двигаемся дальше. Выводы можно сегодня выдвинуть разные, но самый главный вывод будет после игры в плей-офф. Есть проблемы большие у нас в футболе, некоторые люди не хотят замечать их. Подождем следующего матча. (Арман МКРТЧЯН)

Сборная России на чемпионате мира по футболу