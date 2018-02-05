Андрей Канчельскис: "Не могу назвать защитника в России, который мог бы остановить Салаха"

Экс-полузащитник "МЮ" Андрей Канчельскис в интервью "СЭ" отметил, что сборной России на чемпионате мира-2018 будет сложно остановить нападающего сборной Египта Мохамеда Салаха. Форвард "Ливерпуля" в воскресенье забил красивый гол в ворота "Тоттенхэма" в матче чемпионата Англии (2:2).
– А у вас в ходе просмотра встречи не возник вопрос: как сборная России остановит такого Салаха? Ведь второй гол в его исполнении, когда он все сделал один, настоящий шедевр.
– А в чем вопрос? Какая проблема? Я уже говорил, что мы будем бороться за третье место.
– То есть такого Салаха мы не остановим?
– Надо еще посмотреть в каком состоянии он приедет в Россию. Остановить то можно любого. Вопрос – как? Это уже головная боль нашего тренерского штаба. Он определяет состав. Причем серьезная головная боль…
– Есть у нас защитник, который способен один в один не уступить египтянину?
– Сейчас многие уже отошли от персональной опеки. Я не могу назвать центрального защитника в России, который мог бы нейтрализовать Салаха. (Виталий АЙРАПЕТОВ)
- Сборная России (футбол)
- Манчестер Юнайтед
- Тоттенхэм
- Ливерпуль
- Андрей Канчельскис
- Сборная Египта
- Мохамед Салах
баламошка
Канчельскис вонючка какая-то) Полвека назад поиграл несколько лет за МЮ, и теперь себя суперэкспертом мнит. У него аналитика хуже, чем у Бубна. Этот классный, это уровень, этот г...о и этот тоже г...о) Вот и всё, чему его смог научить сэр Алекс Фергюссон)
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