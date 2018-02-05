Андрей Канчельскис: "Не могу назвать защитника в России, который мог бы остановить Салаха"

Экс-полузащитник "МЮ" Андрей Канчельскис в интервью "СЭ" отметил, что сборной России на чемпионате мира-2018 будет сложно остановить нападающего сборной Египта Мохамеда Салаха. Форвард "Ливерпуля" в воскресенье забил красивый гол в ворота "Тоттенхэма" в матче чемпионата Англии (2:2).

– А у вас в ходе просмотра встречи не возник вопрос: как сборная России остановит такого Салаха? Ведь второй гол в его исполнении, когда он все сделал один, настоящий шедевр.

– А в чем вопрос? Какая проблема? Я уже говорил, что мы будем бороться за третье место.

– То есть такого Салаха мы не остановим?

– Надо еще посмотреть в каком состоянии он приедет в Россию. Остановить то можно любого. Вопрос – как? Это уже головная боль нашего тренерского штаба. Он определяет состав. Причем серьезная головная боль…

– Есть у нас защитник, который способен один в один не уступить египтянину?

– Сейчас многие уже отошли от персональной опеки. Я не могу назвать центрального защитника в России, который мог бы нейтрализовать Салаха. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Полное интервью Андрея Канчельскиса