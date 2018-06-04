03:05 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Андрей Канчельскис: "Не болею за смешной тренерский штаб Черчесова, который уничтожает наш футбол"

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Экс-игрок "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис отметил, что не верит в план главного тренера сборной России Станислава Черчесова. Сегодня была названа заявка команды на чемпионат мира-2018.

- Мы, конечно, можем обсуждать, кого он взял или не взял в сборную, но самое главное, чтобы был результат, - приводит Rusfootball слова Канчельскиса. - Будет результат – все будут кричать, что Черчесов в порядке, не будет - будут говорить, что Черчесов плохой. Золотой середины никогда не бывает. Поэтому, дай бог, чтобы тот план, который он хочет воплотить в жизнь, воплотился. Я, честно говоря, в это не верю. Лично для меня эти идеи смешные, нереальные. Я не болею за Черчесова - я болею за наших футболистов. Не болею за смешной тренерский штаб, который уничтожает наш футбол. 

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Россия – Турция: прямая онлайн-трансляция матча – 5 июня 2018 в 19.00

Дополнительная информация

https://www.rusfootball.info/worldcup2018/1146486587-andrey-kanchelskis-ya-ne-boleyu-za-smeshnoy-trenerskiy-shtab-i-rukovoditeley-unichtozhayuschih-nash-futbol.html

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Alex011

Ну может не уничтожает, а не развивает

03:34

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