Андрей Канчельскис: "Не болею за смешной тренерский штаб Черчесова, который уничтожает наш футбол"

Экс-игрок "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис отметил, что не верит в план главного тренера сборной России Станислава Черчесова. Сегодня была названа заявка команды на чемпионат мира-2018.

- Мы, конечно, можем обсуждать, кого он взял или не взял в сборную, но самое главное, чтобы был результат, - приводит Rusfootball слова Канчельскиса. - Будет результат – все будут кричать, что Черчесов в порядке, не будет - будут говорить, что Черчесов плохой. Золотой середины никогда не бывает. Поэтому, дай бог, чтобы тот план, который он хочет воплотить в жизнь, воплотился. Я, честно говоря, в это не верю. Лично для меня эти идеи смешные, нереальные. Я не болею за Черчесова - я болею за наших футболистов. Не болею за смешной тренерский штаб, который уничтожает наш футбол.

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Сборная России на чемпионате мира по футболу //

Россия – Турция: прямая онлайн-трансляция матча – 5 июня 2018 в 19.00