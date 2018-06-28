Андрей Канчельскис: "Если Япония и Польша договорились, то эти сборные нужно жестко дисквалифицировать, не пускать их на следующий ЧМ"

Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" и сборной России Андрей Канчельскис прокомментировал "СЭ" ситуацию, возникшую в конце матча 3-го тура группы H чемпионата мира Япония – Польша (0:1).

Футболисты японской сборной, уступая в счете, перепасовывались в центре поля в последние пять минут игры, а поляки не вступали в отбор. Матч не носил важного турнирного значение для Польши, поскольку эта сборная уже после второго тура лишилась шансов на выход из группы, а Японию устраивало поражение со счетом 0:1, так как результат параллельного матча группы H Сенегал - Колумбия (0:1) позволял азиатской сборной выйти в плей-офф турнира.

– Отношение к происшедшему у меня негативное. Мне не нравятся такие вещи, – говорит Канчельскис. – Неправильно так себя вести. Есть бог, который все видит и накажет за это.

– Происходящее напоминало договорной матч, вам не кажется?

– Получается так, да. Теперь болельщикам сидеть и догадываться, что произошло. Если на чемпионате мира есть договорные матчи – это безобразие, даже не знаю, что и сказать.

– Может быть, нужно изменить правила? Например, запретить командам неактивно владеть мячом на последних минутах?

– Да нет, самое главное правило здесь – совесть, отношение к футболу. Изменениями в правилах ничего не добиться. К тому же, если человек захочет, то найдет лазейку в любом правиле. Еще хочу добавить, что, если Япония и Польша договорились, то эти сборные нужно жестко дисквалифицировать, не пускать их на следующий ЧМ и континентальное первенство в качестве урока на будущее. С "Ювентусом" в свое время правильно поступили, так же должно быть и здесь. Если будут доказательства – надо жестко наказывать виновных.

Напомним, что сборная Японии, проиграв Польше (0:1) в последнем туре группы H ЧМ-2018 заняла 2 место в группе и вышла в 1/8 финала турнира благодаря тому, что Сенегал в параллельном матче уступил Колумбии с тем же счетом. Из-за этого показатели Японии и Сенегала по количеству очков, побед, поражений и ничьих, а также по количеству забитых и пропущенных мячей оказались равны, но у Сенегала оказалось на 2 желтых карточки больше, поэтому африканская сборная была вынуждена пропустить японцев вперед в таблице группы. (Иван ТОРОПЦЕВ)

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