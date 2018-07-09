Андрей Канчельскис: "Если бы при нас ЧМ проходил в России, то наше поколение дошло бы до финала"

Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" и сборной России Андрей Канчельскис не разделяет восторгов по поводу выступления нашей национальной команды на чемпионате мира.

– Тем не менее, эта сборная России добилась гораздо большего, чем ваше поколение?

– Хм. А вам напомнить, где проходит чемпионат мира? Если бы при нас ЧМ проходил в России, то наше поколение дошло бы до финала!

– Вы серьезно?

– Конечно, почему нет? Второе место точно заняли бы. Учитывайте фактор домашних стен. Сейчас Россия дошла до четвертьфинала, и что? Обыграли Аравию и Египет, потом отбились с испанцами. Не вижу повода для оптимизма. Внутри страны команды умирают. Чего мы добились то?

– Головин сможет заиграть в "Челси"?

– А он переходит в "Челси"?

– Может там оказаться в ближайшее время.

– Да ладно! Что ж я только буду рад за парня, если он там заиграет. Я вообще благодарен нашим футболистам.

– Вот как?

– Да. Я говорил, что мы не выйдем из группы. Видимо, у ребят взыграло самолюбие, они собрались. Молодцы! Головин смотрелся на ЧМ достойно. Пусть Александр уезжает, освоится в Англии и докажет, что в России еще не перевелись футболисты. Ведь у нас нет легионеров в сборной. Только Черышев, который уехал в Испанию в раннем возрасте. Печальная статистика. Если Головину нужна будет помощь в Англии, я помогу. Все только выиграют от его переезда на Туманный Альбион. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

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