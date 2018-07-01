Андрей Федун - о победе над Испанией: "Дзюба засунул подальше свое "эго" и играет здорово"

Член совета директоров "Спартака" Андрей Федун в интервью "СЭ" поделился впечатлениями от победы сборной России над Испанией в 1/8 финала ЧМ-2018 (1:1, пен. - 4:3).

- Как думаете, Дзюба бил пенальти именно потому, что способен справиться с давлением 80 тысяч на трибунах?

- Трудно сказать. Зная Станислава Саламовича как тренера, могу сказать, что у него было заранее решено, кто что исполняет. Если к точке подошел Дзюба - значит, такое обговорили на установке.

- Кто, на ваш взгляд, лучший игрок матча?

- Акинфеев, конечно! Кто сделал победу? Как можно ногой отбить удар? Помимо него, хотелось бы отметить плеяду молодых игроков, которые недавно появились. Кутепов смотрится хорошо в защите, Зобнин выжигает середину поля, впереди - креативный Головин. Дзюба наконец-то проснулся ото сна, засунул подальше свое "эго" и здорово играет. Повторю, у нас нет ярких звезд, но есть крепкий состав с качественными исполнителями. Не дай бог они зазведятся и все закончится. (Иван ТОРОПЦЕВ)

Сборная России в 1/4 финала встретится с победителем пары Хорватия - Дания (7 июля, Сочи).

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