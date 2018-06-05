Андрей Федун: "На матчи ЧМ приезжайте минимум за два часа до начала"

Член совета директоров "Спартака" Андрей Федун в интервью "СЭ" отметил, что на "Открытие Арену" стоит приезжать за 2 часа до начала матчей чемпионата мира-2018. На стадионе красно-белых пройдут 4 матча группового турнира и одна встреча 1/8 финала мирового первенства.

– По регламенту ФИФА запуск зрителей на стадион начинается за три часа до стартового свистка, а на матч открытия и финал – за четыре. За сколько до начала игры вы как человек с большим опытом посоветуете болельщикам приезжать в Тушино? Особенно, если речь идет об аншлаге, как, например, будет на встрече Бразилии с Сербией.

– Как минимум, за два часа. Меры безопасности приняты беспрецедентные, поэтому возможны задержки при проходе на территорию стадиона. Это естественный процесс, но если люди прибудут заранее, то в течение часа зайдут без проблем. А вот если окажутся у арены за 20 минут до старта, на первый тайм опоздают.

– Сколько в среднем займет досмотр одного человека на чемпионате мира?

– Здесь установлены современные системы, и если выполнять все, о чем просят стюарды, проход не должен занимать более 30 секунд. Да, есть проверка паспорта болельщика, личный досмотр – это может чуть-чуть задерживать. Но количество точек прохода рассчитано от вместимости арены, поэтому в принципе проблем возникнуть не должно. Но, повторю, лучше приезжать заранее. (Вячеслав КОРОТКИН)

Полностью интервью Федуна – скоро в "СЭ"