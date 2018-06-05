Андрей Федун: "Главное – результат. Пусть Салах не сыграет с Россией"

Член совета директоров "Спартака" Андрей Федун в интервью "СЭ" отметил, что надеется на выход сборной России в плей-офф чемпионата мира-2018​. По его мнению, если лидер сборной Египта Мохамед Салах не сыграет с россиянами из-за травмы, это поможет команде.

– Как вы считаете – Россия выйдет из группы?

– Есть прогнозы, переходящие в веру. Мне хочется верить.

– Вам становится дурно, когда думаете, что может сделать тот же Салах с нашей обороной?

– Есть средняя линия, которая может его "съесть". Тут многое зависит от тактики. У нас, повторю, не самый плохой подбор исполнителей. Все говорили: "ужас-ужас", но я считаю, не все так плохо.

– Пока непонятно, сможет ли Салах выйти на встречу второго тура с Россией. Для вас что лучше – получить шанс победить Египет без него или пусть соперник выставляет сильнейший состав, тогда и три очка ценнее?

– Главное – результат. Дома нужно выходить в плей-офф. (Вячеслав КОРОТКИН)

Полностью интервью Федуна – скоро в "СЭ"