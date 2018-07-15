Андрей Бутенко: "У арбитра были основания для назначения пенальти. ВАР подтвердил необходимость этой системы"

Член судейского комитета РФС Андрей Бутенко прокомментировал пенальти в ворота Хорватии в финале ЧМ-2018 против Франции. В первом тайме арбитр Нестор Питана воспользовался системой ВАР и усмотрел игру рукой в исполнении Ивана Перишича в штрафной хорватов.

- Прежде всего, хочу сказать, что эпизод очень сложный для мгновенного определения игры рукой и назначения одиннадцатиметрового, - сказал Бутенко. - Арбитр матча Нестор Питана воспользовался видеопросмотром, как раз из-за того, что сложно определить характеристику действий игрока. Считаю, что у арбитра после просмотра были основания назначить пенальти, потому что движение рукой к мячу, пусть в какой-то степени рефлекторное, у Перишича было.

Мяч неожиданно вылетел из-за игрока Франции, но француз не поменял траекторию мяча и это уже проблема игрока Хорватии по какой причине мяч попадает ему в руку. Поэтому, конечно, решение арбитра с помощью ВАР осознанное, и доверять такому решению судьи имеет смысл. Я поддерживаю решение арбитра при назначении пенальти. ВАР еще раз подтвердил необходимость этой системы в окончательном и справедливом решении арбитра. (Арман МКРТЧЯН)