Андрей Бутенко: "Кайперс - достойный арбитр, он не будет мешать России и Испании играть в футбол"

Член судейского комитета РФС Андрей Бутенко - о назначении голландца Бьорна Кайперса главным арбитром матча 1/8 финала ЧМ-2018 Испания - Россия.

- Считаю, что арбитр очень опытный и достойный, принимает смелые решения. Самое главное - его трактовка сложных ситуаций, как правило, несет положительное решение для команд, - цитирует представителя судейского комитета "Р-Спорт". - Очень хорошо владеет искусством управления игрой. Кайперс не будет мешать играть в футбол, будет вмешиваться в эпизоды в том случае, если дисциплинарные санкции вынести необходимо. Я не стал бы обращать внимание на арбитра, важно, на что способны наши футболисты в матче с Испанией

Испания - Россия: чемпионат мира по футболу, 1 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/8 финала - начало в 17.00 (время московское)

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

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