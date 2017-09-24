Андрей Будогосский: "В "лист ФИФА" могут войти судьи, которые допускали грубые ошибки"

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский заявил, что российские судьи, допустившие ошибки в матчах национального первенства, могут продолжить работать на международных играх. По его словам, любой арбитр может допустить ошибку.

- Механизм включения кандидатур в "лист ФИФА" прост и одновременно сложен, - цитирует "Р-Спорт" Будогосского. - Мы в департаменте судейства и инспектирования проведем общее заседание аппарата по обсуждению кандидатур. Безусловно, будут учитываться оценки этих людей, качество их судейства, но, тем не менее, в "листе ФИФА" могут остаться некоторые арбитры, которые в течение сезона допускали грубые и серьезные ошибки.

Любой судья может допустить ошибку. Например, Кирилл Левников одно время работал в ФНЛ, допустив ошибку (в премьер-лиге. – Прим. "СЭ"). Но у нас нет никаких оснований для того, чтобы вывести Левникова из "листа ФИФА". На мой взгляд, это хороший успешный арбитр, а ошибки бывают у всех.

Напомним, список судей для работы на матчах под эгидой ФИФА должен быть оформлен департаментом судейства и инспектирования РФС не раньше 4 октября. После этого он будет утвержден исполкомом или бюро исполкома Российского футбольного союза, а затем передан в международную организацию.