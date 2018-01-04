Андрей Будогосский: "Карасев достоин работать на ЧМ-2018"

Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский рад попаданию судьи Сергея Карасева в расширенный список арбитров ФИФА для работы на чемпионате мира 2018 года. По его мнению, российский рефери достоин работать на домашнем турнире.

Отметим, что окончательный список судей, которые получат назначения на матчи мирового первенства в России, должен быть определен весной 2018 года.

- Мы держим кулаки за Сергея, потому что это очень статусный и классный арбитр, - цитирует ТАСС Будогосского. - Очень хочется, чтобы он занял свое место в списке судей, привлекаемых на чемпионат мира. То, что он достоин, лично у меня и у моих коллег не вызывает никаких вопросов. Сегодня окончательное решение остается не в нашей компетенции, а в компетенции международных судейских организаций, и мне очень хочется, чтобы Сергей вместе со своими коллегами попал бы на столь значимое и статусное соревнование.

Напомним, чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи будут сыграны на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт– Петербурге, Сочи, Казани, Ростове-на-Дону, Калининграде, Волгограде, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске и Екатеринбурге.