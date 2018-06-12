12:21 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Андрей Аршавин: "Мои фавориты Франция и Бразилия"


Бывший капитан сборной России Андрей Аршавин назвал своих фаворитов на чемпионате мира, передает корреспондент "СЭ" Андрей СИЗЯКИН.

- Хочу, чтобы сборная России вышла из группы, - сказал Аршавин. - Буду болеть за сборную.

- Ваш прогноз на ЧМ?

- Буду болеть за финал Франция - Бразилия.

- Как выступит Россия?

- Надеюсь успешно.

На турнире сборная России сыграет в группе А с командами Саудовской Аравии, Египта и Уругвая.

Чемпионат мира-2018 пройдет в России с 14 июня по 15 июля.

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Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/world/chempionat-mira-2018/

Материалы сюжета: Сборная России по футболу: перед чемпионатом мира
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