Андрей Аршавин: "Мои фавориты Франция и Бразилия"

Бывший капитан сборной России Андрей Аршавин назвал своих фаворитов на чемпионате мира, передает корреспондент "СЭ" Андрей СИЗЯКИН.
- Хочу, чтобы сборная России вышла из группы, - сказал Аршавин. - Буду болеть за сборную.
- Ваш прогноз на ЧМ?
- Буду болеть за финал Франция - Бразилия.
- Как выступит Россия?
- Надеюсь успешно.
На турнире сборная России сыграет в группе А с командами Саудовской Аравии, Египта и Уругвая.
Чемпионат мира-2018 пройдет в России с 14 июня по 15 июля.
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Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/world/chempionat-mira-2018/