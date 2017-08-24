Андрей Аршавин: "Кокорин и Смолов могут повести за собой сборную России на ЧМ-2018"

Бывший полузащитник "Зенита", "Арсенала" и сборной России Андрей Аршавин, ныне выступающий за "Кайрат", назвал нападающих Александра Кокорина ("Зенит") и Федора Смолова ("Краснодар") среди возможных лидеров российской команды на чемпионате мира. Однако, по его словам, к старту турнира все может измениться.

– Кто поведет сборную за собой? На данный момент могу назвать Кокорина. Может быть, Смолов, - приводит слова Аршавина amic.ru. - На самом деле, это может быть любой человек. Еще целый год впереди, за который многое может случиться. Главное, чтобы такие люди были. Надеюсь, что они будут.

Что касается отношения болельщиков к сборной России, то все мы люди одной страны. Иногда мы играем плохо, иногда хорошо. Думаю, болельщики всегда должны поддерживать сборную и стоять за нее.