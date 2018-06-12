Андрей Аршавин: "Если сборная России выйдет из группы, это будет большой праздник"

Бывший капитан сборной России Андрей Аршавин считает, что выход из группы чемпионата мира для российских футболистов будет успехом.

- Что нужно сделать сборной России, чтобы народ, как и во время Евро-2008, вышел на улицы?

- Сотворить чудо. Но, думаю, если сборная выйдет из группы - это будет большой праздник. Да и после каждой победы будут народные гуляния во всех городах.

- Что будет в матче открытия?

- Праздник в Лужниках. Суля по фото, которые я видел, стадион прекрасен. Надеюсь, Россия выиграет.

- Вы пойдете на игру?

- Скорее всего, работодатели меня не отпустят, - сказал Аршавин.

Сборная России выступит в группе А чемпионата мира, где сыграет с командами Саудовской Аравии (14 июня), Египта (19 июня) и Уругвая (25 июня). (Арман МКРТЧЯН)

Чемпионат мира-2018 пройдет в России с 14 июня по 15 июля.

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