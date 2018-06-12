Андрей Аршавин: "Если сборная России выйдет из группы, это будет большой праздник"

Бывший капитан сборной России Андрей Аршавин считает, что выход из группы чемпионата мира для российских футболистов будет успехом.
- Что нужно сделать сборной России, чтобы народ, как и во время Евро-2008, вышел на улицы?
- Сотворить чудо. Но, думаю, если сборная выйдет из группы - это будет большой праздник. Да и после каждой победы будут народные гуляния во всех городах.
- Что будет в матче открытия?
- Праздник в Лужниках. Суля по фото, которые я видел, стадион прекрасен. Надеюсь, Россия выиграет.
- Вы пойдете на игру?
- Скорее всего, работодатели меня не отпустят, - сказал Аршавин.
Сборная России выступит в группе А чемпионата мира, где сыграет с командами Саудовской Аравии (14 июня), Египта (19 июня) и Уругвая (25 июня). (Арман МКРТЧЯН)
Чемпионат мира-2018 пройдет в России с 14 июня по 15 июля.
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Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/world/chempionat-mira-2018/
- Андрей Аршавин
- Сборная России (футбол)
- Сборная Египта
- Сборная Саудовской Аравии
- Сборная Уругвая (футбол)