Андрей Аршавин: "Если бы поступило предложение, вернулся бы в сборную"

Полузащитник "Кайрата", бывший капитан сборной России Андрей Аршавин на открытии культурно-спортивного центра Nike Box MSK признался, что снова хотел бы выступать за национальную команду.

- Вам поступало предложение от сборной России?

- Нет. Если бы поступило - вернулся бы.

Аршавин провел за сборную России 75 матчей и забил 17 мячей. В последний раз он выходил на поле в составе национальной команды в августе 2012 года. (Арман МКРТЧЯН)

На чемпионате мира сборная России сыграет в группе А с командами Саудовской Аравии, Египта и Уругвая.

Чемпионат мира-2018 пройдет в России с 14 июня по 15 июля.

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