Андрес Иньеста: "Против России мы обязаны сыграть лучше. На чемпионате мира нет легких соперников"

Полузащитник сборной Испании Андрес Иньеста после ничейного исхода матча чемпионата мира-2018 против Марокко (2:2) отметил, что его команде нужно прибавлять в преддверии 1/8 финала против России. Испанцы сыграют с россиянами 1 июля в "Лужниках".

- Мы выполнили главную задачу, мы в плей-офф, причем с первого места - это важно, - заявил Иньеста. - Теперь на очереди матчи на вылет, и с этого момента мы начинаем готовиться к ним. Мы признаем, что у нас есть недочеты в игре. В том числе у меня лично. Поэтому важно понимать, что в матче с Россией мы обязаны сыграть еще лучше, сделать еще один шаг вперед в плане качества своего футбола. Это чемпионат мира. Легких соперников здесь быть не может. (Филипп ПАПЕНКОВ)

Испания - Россия: чемпионат мира по футболу, 1 июля 2018, онлайн-трансляция матча - начало в 17.00 (время московское)

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