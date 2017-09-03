Андрес Иньеста: "Ошибочно считать, что мы уже вышли на чемпионат мира"

Полузащитник сборной Испании Андрес Иньеста считает, что работа команды по выходу на чемпионат мира 2018 года еще не завершена. За три тура до завершения отборочного турнира испанцы набрали 19 очков, опережая идущую на втором месте Италию на 3 балла.

Напомним, в субботу, 2 сентября, Испания на своем поле разгромила итальянцев - 3:0.

- Мы действовали цельно, как с мячом, так и без него, - цитирует Marca Иньесту. - Мы сыграли эффективно. Атмосфера на "Сантьяго Бернабеу" была восхитительной, начиная с того момента, как мы вышли из автобуса.

Было бы ошибочно считать, что мы уже вышли на чемпионат мира. Наша работа еще не завершена.