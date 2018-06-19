Андрес Иньеста: "Мы доверяем тренеру и друг другу. Нам нужны три очка"

Капитан сборной Испании Андрес Иньеста поделился ожиданиями от завтрашнего матча чемпионата мира против Ирана, который пройдет в Казани.

- Хороша ли у Испании защита, чтобы удержать Иран?

- Я думаю, что у нас очень сильный состав, особенно в середине поля. А оборона касается всех игроков. Мы все зависим друг от друга – это командная игра. Нужно найти слаженный баланс с сильной защитой и грамотной атакой.

- Как вы пережили первые дни этого чемпионата? Все-таки смена тренера и все такое…

- Сейчас мы уже забываем об этой смене тренера. Для всех нас смена тренера – сложная ситуация. Мы смотрим в будущее и выкладываемся. Мы всегда доверяем тренеру. Матч с Португалией был очень сложным. Мы потратили много энергии. У нас еще нет нужной легкости, но мы полны уверенности. Завтра нам будет очень тяжело. От этого матча очень много зависит.

- Вы очень важная фигура в Испании. Может быть, вы сплотили игроков вокруг себя?

- Нет. У меня есть опыт игры на ЧМ, но Испания всегда была на мундиале командой друзей. Мы сплочены и доверяем друг другу. Для нас важен спорт! Сложности, думаю, уже позади.

- Возможно это ваш последний чемпионат. Какие планы на этом? Мы снова хотим увидеть вас с кубком мира.

- Мы снова хотим пережить те эмоции, что были в ЮАР. Иметь мечту – это хорошо, но жить мечтами нельзя. Сейчас нам надо набрать все возможные очки в группе, а потом уже будем смотреть в плей-офф. (Артур ЕНИКЕЕВ).