Андрес Гуардадо: "Злейший враг сборной Мексики - мы сами"

Полузащитник сборной Мексики Андрес Гуардадо подчеркнул, что его команде нельзя расслабляться в матче группового турнира чемпионата мира-2018 против Кореи. В стартовой игре мексиканцы обыграли действующих чемпионов мира сборную Германии (1:0).

- Наша победа над Германией дала нашей сборной еще большую степень ответственности, если говорить о нашей игре. Завтра нам надо сыграть еще лучше, чем с Германией. Пока мы не вышли в плей-офф. Наш злейший враг здесь – это мы сами. Нам нельзя расслабляться. Все будет зря, если мы не выйдем на завтрашнюю игру с тем же настроем, что и против немцев, - цитирует "Р-Спорт" Гуардадо.

Корея - Мексика: чемпионат мира по футболу, 23 июня 2018, онлайн-трансляция матча, начало - в 18.00 (время московское) //

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