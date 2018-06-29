Андрес Гуардадо: "Неймар любит преувеличивать серьезность фолов на нем"

Полузащитник сборной Мексики Андрес Гуардадо считает, что его команде будет непросто обыграть Бразилию в 1/8 финала ЧМ-2018. Он подчеркнул, что особое внимание нужно уделить Неймару.

– Меня мотивирует то, что мы вышли в плей-офф, – цитирует A Bola Гуардадо. – Мы прошли жесткую группу. Все в наших руках.

Все знают Неймара. Не думаю, что я вправе его судить. Пусть этим занимаются судьи и ФИФА. С системой ВАР нам нужно быть внимательнее. И надеяться, что судья будет правильно принимать решение. Мы знаем, что Неймар любит преувеличивать серьезность фолов на нем. Это его стиль игры.

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