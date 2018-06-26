Андреас Гранквист: "Я очень рад, что мы сделали командное заявление по Дурмазу"

Защитник сборной Швеции Андреас Гранквист выразил мнение, что совместное заявление команды по поводу оскорблений игрока Джимми Дурмаза сделает шведов еще сильнее.
Напомним, Дурмаз подвергся расистским оскорблениям и угрозам после того, как сфолил в матче чемпионата мира против Германии (1:2). Именно с этого штрафного полузащитник немцев Тони Кроос забил решающий гол. На следующий день команда и Дурмаз сделали заявление, в котором осудили поведение болельщиков.
- Такие высказывания недопустимы, - цитирует "Р-Спорт" Гранквиста. - Джимми сильный, и он справится, я уверен. Мы поддержали его, и я очень рад, что мы сделали совместное заявление по этому вопросу. Нас все это сделает еще сильнее.
27 июня шведы проведут решающий матч против Мексики. На данный момент Гранквист и команда занимают третье место в группе.
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https://rsport.ria.ru/russia2018_news/20180626/1138561074.html