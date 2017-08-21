Андреас Гранквист: "Выйти из группы на ЧМ-2018 сборной России вполне по силам"

Защитник "Краснодара" и сборной Швеции Андреас Гранквист заявил, что сборная России способна выйти в плей-офф чемпионата мира-2018​. Турнир пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 российских городах.

- Все футболисты сборной России играют в одном чемпионате, они отлично знают друг друга, - цитирует ТАСС Гранквиста. - Да, мы видели, что у команды возникают проблемы в матчах с ведущими сборными, но выйти из группы россиянам вполне по силам, а там все возможно.

Шансы сборной Швеции на выход в финальную часть турнира? У нас очень хорошие позиции в группе, вряд ли кто-то предполагал, что мы будем лидировать после шести матчей и опережать команды Франции и Нидерландов. У нас впереди матчи с командами Белоруссии и Болгарии. Если мы выиграем в этих встречах, а французы обыграют голландцев, то мы гарантируем себе первое место.