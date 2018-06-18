Андреас Гранквист: "Высокий рост сборной Швеции может стать ключом к победе"

Капитан сборной Швеции Андреас Гранквист отметил, что на чемпионате мира его команда является одной из самых высокорослых. По его словам, это может оказаться решающим фактором в первом матче против команды Кореи. Рост Гранквиста составляет 192 см.

- Мы достаточно высоки. Если сможем это использовать, то это может стать ключом к победе, - цитирует Гранквиста dn.se.

- Стандартные положения очень важны, когда играешь на чемпионате, ведь это отличная возможность для гола. Мы одна из самых высоких сборных. Я лишь наполовину высокий, хотя у меня 185 см! У нас хороший рост, поэтому надо как следует настроиться, выложиться и сделать все правильно, - отметил нападающий Йон Гвидетти.

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