Андреас Гранквист: "Швеции по силам и Колумбия, и Англия"

Защитник сборной Швеции Андреас Гранквист поделился впечатлениями после матча 1/8 финала чемпионата мира-2018 против Швейцарии. Гранквист считает, что команда вышла в четвертьфинал за счет того, что здорово подготовилась к матчу и много боролась

– Что чувствуете после победы?

– Потрясающие эмоции, мы счастливы. Соперник был очень силен, но мы провели отличную игру, в которой имели много возможностей забить. Мы сыграли достойно и мы в четвертьфинале турнира.

– Что скажете о городе, стадионе?

– Потрясающий стадион. Мы вышли из группы, в которой были Мексика, Германия – подумать только! Мы провели отличную игру и теперь будем готовиться к следующему матчу в Самаре против Колумбии или Англии.

– Кто сильнее?

– Посмотрим. Две хорошие команды, но я считаю, что нам по силам каждая из них. Это две команды с принципиально разными стилями: Колумбия сильнее индивидуально, а Англия лучше организована. Они сильнее как команда, как коллектив. Конечно, Харри Кейн потрясающий футболист. Посмотрим сегодня кто выиграет, каждая из команд по-своему сильна.

– Швеция за последнее время лишилась многих звездных игроков.

– Вы правы, поэтому теперь мы не зависим от 2-3 имен, мы зависим от каждого из 23 футболистов в заявке. Мы работали очень усердно, много сражались на поле. В нашей команде достаточно хороших футболистов. (Артем РЯБОВОЛ)