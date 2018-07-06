Андреас Гранквист: "Сделаем все, чтобы остановить Кейна, с ним будет жесткая игра"

Защитник и капитан сборной Швеции Андреас Гранквист заявил, что в матче 1/4 финала чемпионата мира против Англии команда будет жестко играть против нападающего "трех львов" Харри Кейна. Английский форвард возглавляет бомбардирскую гонку ЧМ с 6 забитыми мячами.

- На турнире мы показали коллективную защиту, плюс у нас есть свой стиль в атаке. Стандарты тоже у нас хорошо получаются, как, в принципе, и у англичан, - цитирует ТАСС Гранквиста. - У них есть Харри Кейн, который очень опасен в штрафной площадке. В некоторых играх мы иногда давали возможность забить нам со стандартов, и мы знаем эти свои ошибки. Мы сделаем все, чтобы остановить Кейна, завтра с ним будет жесткая игра.

Встреча шведов и англичан состоится 7 июля в Самаре.

Швеция - Англия: чемпионат мира по футболу, 7 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/4 финала - начало в 17.00 (время московское)