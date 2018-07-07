22:28 7 июля | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Андреас Гранквист: "Сборная России вполне может стать чемпионом мира"


Капитан сборной Швеции Андреас Гранквист после поражения от Англии (0:2) в 1/4 финала чемпионата мира отметил, что сборная России способна выиграть турнир. Он добавил, в матче против сборной Англии шведы приложили максимум усилий для победы.

- Сборная России вполне может стать чемпионом мира, - цитирует Гранквиста ТАСС. - Посмотрим, конечно, кто победит. Уровень соперников на нынешней стадии уже высок - бельгийцы играют очень хорошо, французы тоже на уровне. Любой, кто вышел в полуфинал, уже имеет шансы на звание чемпионов мира.

Мы гордимся тем, чего добились на этом чемпионате мира. Мы вышли в плей-офф из нелегкой группы, дошли до четвертьфинала.

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Дополнительная информация

https://worldcup2018.tass.ru/articles/5355757

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Материалы сюжета: ЧМ-2018. 1/4 финала
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