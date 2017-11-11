Андреас Гранквист: "Невероятная победа Швеции!"

Защитник сборной Швеции и "Краснодара" Андреас Гранквист после первого стыкового матча отборочного турнира чемпионата мира-2018 против Италии (1:0) отметил, что выйти в финальную часть будет очень сложно, не смотря на победу. Ответный поединок состоится в Милане.

- Это была невероятная победа! - приводит Football Italia слова Гранквиста. - Мы довольны результатом, хотя и знаем, что в ответном матче в Милане будет очень сложно. Но сделалем все возможное, чтобы выйти на чемпионат мира.

Борьба с Бонуччи? Я видел, что ударил его. Но сделал это не специально.