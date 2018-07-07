Андреас Гранквист: "Мы верили в себя с самого начала чемпионата мира"

Капитан сборной Швеции Андреас Гранквист заявил, что команда верила в успешное выступление на чемпионате мира, несмотря на мнения скептиков. Сегодня шведы сыграют в матче 1/4 финала ЧМ против Англии.

- Нам выпал фантастический шанс сыграть в четвертьфинале против сильной сборной Англии. Если мы сыграем с такой же мотивацией, какая у нас была в предыдущих матчах, то постараемся получить удовольствие от игры, - заявил в интервью ютуб-каналу ФИФА Гранквист. - До турнира мало кто верил, что мы можем победить, но мы верили в эту команду с самого начала. Мы знаем, что у нас великолепная команда, поэтому для нас важно продолжать действовать в том же ключе. Это будет большая победа (если пройдем англичан), но если этого не случится, мы должны понимать, что показали отличный результат.

Швеция - Англия: чемпионат мира по футболу, 7 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/4 финала - начало в 17.00 (время московское)