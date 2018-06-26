Андреас Гранквист: "Мы отражали атаки Германии 95 минут. Завтра готовы продемонстрировать всю свою силу"

Защитник и капитан сборной Швеции Андреас Гранквист отметил, что команда готова продемонстрировать всю свою силу в матче группового турнира чемпионата мира с Мексикой.

Матч заключительного тура группового этапа Швеция - Мексика пройдет 27 июня в Екатеринбурге.

- Мы отражали атаки сборной Германии 95 минут, держали их почти весь матч и поняли, что можем противостоять любой команде. К завтрашнему дню мы готовы продемонстрировать всю свою силу, - цитирует ТАСС Гранквиста.

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