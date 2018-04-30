Андреас Гранквист: "Кто в сборной России может удержать Салаха? Я за Швецию играю, поэтому советовать не буду"

Защитник и капитан "Краснодара" Андреас Гранквист выразил уверенность в том, что чемпионат мира-2018 пройдет на высшем уровне. Игрок обороны "быков" отметил, что его сборная Швеции ставит перед собой цель выйти в плей-офф мирового первенства.

​- Что скажете о предстоящем чемпионате мира в России?

- Я буду счастлив вернуться в Россию летом, потому что я провел здесь 5 лет, это много для меня значит. Чемпионат мира, его организация - я уверен, все будет на высшем уровне. У вас здесь уже готовы прекрасные стадионы, которые примут команды. Сборная Швеции остановится в Геленджике. Я уверен, это будет прекрасный чемпионат.

- Вы долго играете в российском чемпионате, и сборной России предстоит матч на чемпионате мира против сборной Египта, где главная ударная сила - Салах. Вы видели в России хотя бы одного футболиста, способного удержать Салаха?

- Это все от игроков сборной России зависит, как они будет играть. Пусть сами разбираются. Я за Швецию играю, поэтому советовать не буду.

- Какую команду сборная Швеция считает самым сильным соперником? И против кого хотелось бы сыграть больше всего?

- У нас в группе Германия, Корея и Мексика. С Германией будет самый сложный матч, это фаворит нашей группы. И не только группы - всего чемпионата. С ней будет очень тяжело. Надеюсь, получится хорошо сыграть против Мексики и Кореи, чтобы занять второе место. Может, если повезет, и первое займем. А с кем бы хотел встретиться? С Бразилией. Она наряду с Германией фаворит чемпионата мира. Будет интересно. У всей страны фантастические ожидания от турнира, потому что мы не попадали в финальную стадию чемпионата мира двенадцать лет. Вся страна ждет и надеется.

- Надеется на чемпионство?

- (Смеется) Нет. Пробиться из группы, а дальше посмотрим, что произойдет.

- Что в России самое сложное и шокирующее, с чем могут столкнуться иностранцы?

- Я думаю, уровень организации настолько высок, что все пройдет великолепно - отели, стадионы... Я не думаю, что иностранцы столкнутся с чем-то, чего бы им следовало избегать. (Екатерина ПОТАПОВА)