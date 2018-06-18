Андреас Гранквист: "История по якобы шпионажу за сборной Кореи – перебор"

Защитник сборной Швеции Андреас Гранквист заявил, что история о шпионаже за национальной командой Кореи – перебор. Ранее шведские СМИ сообщали, что помощник главного тренера Швеции Янне Андерссона Лассе Якобссон подсматривал за закрытой тренировкой корейцев. Позже тренер извинился за помощника, сказав, что тот был не в курсе закрытого характера занятия.

- Эта история по якобы шпионажу – перебор, - цитирует "Р-Спорт" Гранквиста. - Есть, конечно, скаут, который следит за соперником, кто-то там куда-то зашел нечаянно. Мы прекрасно знали, что это за команда и как они играют.

Напомним, сегодня в стартовом для обеих команд матче чемпионата турнира шведы переиграли Корею со счетом 1:0. Впереди у Швеции игры против Германии (23 июня, Сочи) и Мексики (27 июня, Екатеринбург).

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