Андреас Гранквист: "Германия - явный фаворит в матче со Швецией"

Защитник и капитан сборной Швеции Андреас Гранквист отметил, что Германия является фаворитом в предстоящем матче чемпионата мира. Однако, по его словам, шведские футболисты отдадут все силы для хорошего результата.

- Я очень рад, что у нас получился такой старт со сборной Южной Кореи, - цитирует ТАСС Гранквиста. - Да, многие немцы играли в Лиге чемпионов, добились большого прогресса на предыдущих чемпионатах мира. Однако у нас замечательные результаты в последнее время, мы обыгрывали многие сильные команды. На бумаге немцы гораздо лучше нас, но мы отдадим завтра все для оптимального результата.

Германия может не выйти из группы? Такая ситуация была бы поразительна, но они всегда явные фавориты. Не могу себе представить, чтобы кто-то фантазировал о таком исходе. Мы просто довольны своими результатами, надеюсь, и завтра все будет хорошо.

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