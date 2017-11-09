Андреас Гранквист: "Для Швеции матчи с Италией сродни финалу"

Защитник "Краснодара" и сборной Швеции Андреас Гранквист в преддверии стыковых матчей чемпионата мира 2018 года против Италии заявил, что команда хорошо осведомлена о сопернике. По его мнениею, итальянцы будут находиться под большим давлением, чем сами шведы.

- Два этих матча для нас сродни финалу, - цитирует Football Italia. - Нам очень важно не пропустить. Мы хорошо знаем соперника. Думаю, что на итальянцев будет оказано больше давления.

Я сам знаком с Италией, так как два года играл за "Дженоа". Это клуб с большой историей. О нем у меня остались приятные воспоминания.

Напомним, Италия и Швеция разыграют одну из четырех путевок на чемпионат мира в стыковых матчах. Первая игра состоится 10 ноября в Швеции, ответная - 13 ноября в Италии.