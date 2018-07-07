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Андреас Гранквист: "Чемпионат мира в России организован фантастически"


Капитан сборной Швеции Андреас Гранквист после поражения от Англии (0:2) в 1/4 финала чемпионата мира отметил, что турнир в России организован фантастически.

- ​Чемпионат мира в России организован фантастически, я не преувеличиваю. Сборная Швеции тренировалась в замечательных условиях в Геленджике, - цитирует "РИА Новости" Гранквиста. - Все стадионы в России просто супер. Я рад, что в России появились такие условия для футбола. Я провел немало лет в вашей стране и знаю, о чем говорю.

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Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/russia2018_news/20180707/1139079848.html

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