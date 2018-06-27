Андреас Бреме: "Россия достойно провела групповой турнир ЧМ-2018"

Чемпион мира 1990 года в составе сборной Германии Андреас Бреме признался, что ему понравилась игра сборной России на чемпионате мира-2018. Также он отметил, что российской команде перед встречей 1/8 финала против Испании стоит уделить внимание игре в обороне.

– Россия достойно провела этот групповой турнир, в первых двух матчах показав образцовую физическую готовность и хорошую тактическую выучку, – цитируют "Известия" Бреме. – Видно, что эти футболисты демонстрируют максимальную самоотдачу, играют на пределе своих возможностей и абсолютно управляемы главным тренером. Поражение от Уругвая отчасти испортило впечатление от игры России. Но, с другой стороны, этот матч уже не имел большого турнирного значения. Возможно, эта неудача будет даже полезна для вашей сборной накануне игры 1/8 финала. Перед игрой с Испанией вам важно обратить внимание на более качественную игру в обороне при стандартах. Также вам необходимо сдержать Иско, который проводит феноменальный турнир.

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