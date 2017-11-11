Андреа Пирло: "Сборной Италии нужно играть по другой схеме в ответном матче со Швецией"

Бывший полузащитник сборной Италии Андреа Пирло призвал главного тренера итальянцев Джампьеро Вентуру использовать схему "4-3-3" в ответном стыковом матче за право сыграть на чемпионате мира-2018 против Швеции. Вчера итальянская команда на выезде уступила с минимальным счетом (0:1).

- Как и у всей команды, к сожалению, у Верратти не было хорошей игры, – цитирует Sky Sport Italia Пирло. - У него было несколько хороших проходов в первом тайме, а затем он потерял свою игру. Возможно, после желтой карточки он боялся удаления. Конечно, Марко не играл так, как обычно делает это в "ПСЖ".

Я бы в ответной встрече перешел на схему игры "4-3-3", чтобы предоставить больше пространства для Лоренцо Инсинье. Мы потеряли слишком много мячей из-за того, как играли два нападающих. Нужно перевести игру на фланги. Нужно будет забить гол любой ценой, но качество футбола также, безусловно, должно улучшиться. Нам придется сложно, и будет много давления. Ответная встреча - совершенно другая игра.

Напомним, сборная Италии не пропускала чемпионаты мира с 1958 года.

Трансляция матча Швеция - Италия