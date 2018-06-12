Андреа Пирло: "Месси всегда сравнивают с Марадоной, но ему нужно выиграть чемпионат мира"

Бывший полузащитник сборной Италии Андреа Пирло считает, что нападающему сборной Аргентины Лионелю Месси необходимо выиграть чемпионат мира. Аргентинцы на мировом первенстве в России сыграют в группе с Исландией, Хорватией и Нигерией.

– Выиграть чемпионат мира-2018 будет важно, как для самого Месси, так и для сборной Аргентины, – цитирует Goal Пирло. – Месси всегда сравнивают с Марадоной, но ему нужно выиграть чемпионат мира, потому что, если вы не выиграете мировое первенство, то не сможете быть среди лучших.

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